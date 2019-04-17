Yerel medyadan geçilen son dakika haberlerine göre, uçağın Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yakınındaki bölgede düştüğünü, pilot dahil 6 kişinin öldüğünü duyurdu.
Yetkililer her iki evde de olay esnasında kimsenin bulunmadığını duyurdu.
Yerel medyadan geçilen son dakika haberlerine göre, uçağın Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yakınındaki bölgede düştüğünü, pilot dahil 6 kişinin öldüğünü duyurdu.
Yetkililer her iki evde de olay esnasında kimsenin bulunmadığını duyurdu.
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