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  • 17.04.2019 11:51
  • Son Güncelleme: 17.04.2019 12:05

’de facia! Uçak evlerin üzerine düştü: 6 kişi öldü

'nin güneyinde, X. Los Lagos bölgesinde bulanan Puerto Montt şehrinde küçük bir uçak, iki evin üzerine düştü. Uçaktaki 6 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyadan geçilen son dakika haberlerine göre, uçağın Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yakınındaki bölgede düştüğünü, pilot dahil 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yetkililer her iki evde de olay esnasında kimsenin bulunmadığını duyurdu.

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