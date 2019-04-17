Yerel medyadan geçilen son dakika haberlerine göre, uçağın Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yakınındaki bölgede düştüğünü, pilot dahil 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yetkililer her iki evde de olay esnasında kimsenin bulunmadığını duyurdu.