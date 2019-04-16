Pakistan Anayasa Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ülkedeki okullarının Türkiye Maarif Vakfına (TMV) verilmesiyle ilgili kararın yeniden değerlendirilmesi için verdiği dilekçeyi reddetti.

TMV'nin Pakistan'daki avukatı Muhammed Süheyl Sacid, FETÖ'nün, okullarının TMV'ye verilmesiyle ilgili geçen yıl mahkeme tarafından alınan kararın yeniden değerlendirilmesi için verdiği dilekçenin mahkeme heyeti tarafından reddedildiğini açıkladı.

Anayasa Mahkemesi ayrıca Aralık 2018'de aldığı FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi kararını tekrar teyit etti.

Pakistan Anayasa Mahkemesi, şubatta FETÖ'nün ülkedeki okullarını geri almak için yaptığı başvuruyu usul yönünden reddetmişti.

Anayasa Mahkemesinin, Aralık 2018'de aldığı karar doğrultusunda FETÖ terör örgütü ilan edilmiş, örgüte bağlı 28 okulun TMV'ye devredilmesine karar verilmişti.

TMV, ocak ayından önce İslamabad'daki merkez yerleşkesini, ardından da en çok okulun bulunduğu Pencap eyaletindeki okulları devralmıştı. Ocak ayı içerisinde Hayber Pahtunhva ve Sindh eyaletindeki okulları da devralan TMV, son olarak Belucistan'daki okulları da devralarak ülkedeki tüm okulları bünyesine katmıştı.