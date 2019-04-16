Yerel medya, uçağın Puerto Montt kentinde La Paloma pisti yakınındaki bölgede düştüğünü, pilot dahil 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Yetkililer her iki evde de olay esnasında kimsenin bulunmadığını duyurdu.

Puerto Montt Belediye Başkanı Harry Jurgensen, kalkıştan kısa süre sonra bir evin çatısı üzerine düşen uçakta pilot dahil 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. W Radio'nun aktardığına göre 50 yaşlarında bir kadının, uçaktan kopan bir parçanın çarpması sonucu yaralandığı bildirildi.

Uçağın çarpması sonucu binanın alev aldığı ifade edildi. Yerel basında kazanın görüntülerine yer verilirken uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair net bir bilgi yok, bazı kaynaklar uçakta 6 kişinin bulunduğunu aktarırken bazı kaynaklara göre de 8 kişiydi.