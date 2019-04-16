Macron, Elysee Sarayı'ndan "ulusa sesleniş" konuşması yaptı.

"YANGIN DÜNYAYI SARSTI, SÖNDÜRMEYİ BAŞARDIK"

Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangının Fransızları ve dünyayı sarstığını ifade eden Macron, itfaiye erlerinin tüm riskleri alarak yangını söndürmeyi başardığını söyledi.

Macron, "Notre Dame yangını tarihimizin hiçbir zaman bitmediğini gösteriyor. Her zaman üstesinde gelmemiz gereken sınavlar olacak." dedi.





"5 YILDA TAMAMLANMASINI İSTİYORUM"

Sarı yeleklilerin gösterilerinin sebebi olan sorunlara ilişkin düzenlenen ulusal müzakere toplantılarının sonuçlarını açıklamak için gelecek günlerde Fransızların karşısına çıkacağı bilgisini veren Macron, şu an bunun için uygun zaman olmadığını ifade etti.

Macron, "Notre Dame'ı daha güzel şekilde yeniden inşa edeceğiz. Bunun 5 yılda tamamlanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

KULELERDEN BİRİ VE ÇATI TAMAMEN ÇÖKTÜ

Katedralde dün çıkan yangında, 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.

SAVCI: KASIT YOK, KAZA VAR

Paris Savcısı Remy Heitz, yangınla ilgili kaza ihtimali üzerinde durduklarını ve kasıtlı yangının söz konusu olmadığını bildirmişti.

İÇİŞLERİ BAKANI: KATEDRAL GENEL HATLARIYLA KURTULDU AMA İÇİNDEKİ BİRÇOK ESER TAHRİP OLABİLİR

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Notre Dame Katedrali'nin dünkü yangından genel hatlarıyla kurtarıldığını ancak içerideki birçok eserin tahrip olma riski bulunduğunu bildirmişti.

Yangının sebebi henüz bilinmese de itfaiye yetkilileri, alevlerin "muhtemelen 6 milyon avroluk yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceği"ni kaydetmişti.





ŞİMDİYE KADAR 700 MİLYON AVRO BAĞIŞ TOPLANDI

Katedralin onarımı için şuna kadar 700 milyon euro bağış yapıldı.

Bağış yapanlar arasında ülkenin varlıklı ailelerinden Pinault ailesi, Arnault ailesinin yanı sıra büyük şirket sahipleri de yer aldı.

Bouygues şirketi, CapGemini, Total, L'Oreal, Michelin, PSA gibi şirketlerin yardımda bulunduğu belirtildi.

Apple'ın CEO'su Tim Cook da miktar belirtmeden yardım yapacağını açıklayanlar arasında yer alıyor.