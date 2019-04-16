ransa'nın başkenti Paris'in ve dünya mimarlık tarihinin en önemli kültür miraslarından Notre Dame Katedrali, dün akşam saatlerinde başlayan ve çatısı ile kulesinin çökmesiyle sonuçlanan yangın felaketiyle sarsıldı.

Katedral, 8.5 saat süren söndürme çalışmaları sonu bu sabah tamamen söndürüldü.



Paris Cumhuriyet Başsavcısı Remy Heitz



Paris Cumhuriyet Başsavcısı Remy Heitz ise bugün yangın ile ilgili bir açıklama yaptı. Gazetecilere verdiği demeçte konuşan Heitz, ilk belirlemelere göre, yangının kundaklama sonucu başladığına dair bir belirtinin olmadığını söyledi. Yaşanan facianın muhtemelen bir kaza sonucu oluştuğunu söyleyen başsavcı, 50 kişilik bir ekibin "uzun ve karmaşık" bir soruşturma yürüttüğünü ve yangının çıkışını tespit etmek için tüm araçların kullanılacağını belirtti.

ALARM ÇALMIŞ AMA YERİ TESPİT EDİLEMEMİŞ

Heitz'ın açıklamasına göre, yangında alarm sistemleri de devreye girdi. Ancak ilk alarmın yerel saatle 18.20'de çalmasına rağmen yangının yeri tespit edilememiş. 18.43'teki ikinci alarmda ancak alevlerin yeri tespit edilebildi.

İNŞAAT ŞİRKETLERİ SORUŞTURULUYOR

Başsavcı, yangının sebebinin tespit edilmesi için renovasyon çalışmalarına katılan inşaat şirketlerinin çalışanlarının sorgulandığını da sözlerine ekledi.