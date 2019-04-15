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  • 16.04.2019 07:02
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 07:02

Trump'ın ilk Cumhuriyetçi rakibi eski oldu

'de 2020 Başkanlık leri için adaylığını açıklayan eski , ABD Başkanı 'a kendi partisinden rakip olan ilk aday oldu.

Trump'ın ilk Cumhuriyetçi rakibi belli oldu

'de eski , 2020 Başkanlık lerine aday olacağını açıkladı.

Weld, ABD Başkanı 'a kendi partisinden rakip olan ilk Cumhuriyetçi aday oldu.

CNN televizyonuna açıklama yapan 73 yaşındaki Weld, Trump'ın 2020'de tekrar seçilmesi ve 6 yıl daha 'da kalmasının ''siyasi bir trajedi'' olacacağını söyledi.

ABD'nin geleceğinden endişe duyduğunu belirten Weld, ''Başkanlık yarışına katılmasam kendimden utanırdım.'' dedi.

Weld, Cumhuriyetçi Partinin adaylığını kazanamazsa da bağımsız aday olarak seçime girmeyeceğini belirtti.

Küresel araştırma şirketi Gallup'un anketine göre ABD Başkanı Trump'ın Cumhuriyetçiler arasında aldığı destek yüzde 90'a yaklaşıyor.

1991-1997'de Massachusetts valisi olarak görev yapan Weld, 2016 Başkanlık seçimlerinde yarışan Özgürlükçü (Libertarian) Parti adayı Gary Johnson'ın da başkan yardımcısı adayı olmuştu.

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