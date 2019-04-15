Tacı ha'kate'ti

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin örnek gelini Kate Middleton, bu kez de takacağı taç ile gündeme geldi. Eşi Prens William'ın taht yolunda ikinci sırada olması nedeniyle bir dizi eğitimden geçen Kate'e kraliçe unvanı verileceği iddia edildi.
Middleton'ın takacağı tacın 2 bin 800 adet elmasla süslü olduğu ve üzerinde 1856'da Osmanlı Padişahı Abdülmecid'in Kraliçe Victoria'ya hediye ettiği büyük bir elmasın da bulunduğu öğrenildi. Tacın, Kraliyet ailesinin gücünü simgelediği belirtildi.
Eşi kral olduğunda Kate'in takacağı sembolik taç, 3 bine yakın elmasla süslü...
Middleton'ın takacağı tacın 2 bin 800 adet elmasla süslü olduğu ve üzerinde 1856'da Osmanlı Padişahı Abdülmecid'in Kraliçe Victoria'ya hediye ettiği büyük bir elmasın da bulunduğu öğrenildi. Tacın, Kraliyet ailesinin gücünü simgelediği belirtildi.
Eşi kral olduğunda Kate'in takacağı sembolik taç, 3 bine yakın elmasla süslü...
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