Tacı ha'kate'ti

Kraliyet Ailesi'nin örnek gelinibu kez de takacağı taç ile gündeme geldi.taht yolunda ikinci sırada olması nedeniylekraliçe unvanı verileceği iddia edildi.Middleton'ın takacağı tacın 2 bin 800 adet elmasla süslü olduğu ve üzerinde 1856'da Osmanlı Padişahı Abdülmecid'in Kraliçe Victoria'ya hediye ettiği büyük bir elmasın da bulunduğu öğrenildi. Tacın, Kraliyet ailesinin gücünü simgelediği belirtildi.