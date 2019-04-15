Sudan'da askerlerin ordu karargahı önündeki göstericileri dağıtma girişimi üzerine muhalif gruplar, halka meydanlara inme çağrısı yaptı
Ayrıntılar gelecek...
Sudan'da askerlerin ordu karargahı önündeki göstericileri dağıtma girişimi üzerine muhalif gruplar, halka meydanlara inme çağrısı yaptı
Ayrıntılar gelecek...
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