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  • 16.04.2019 02:28
  • Son Güncelleme: 16.04.2019 02:28

Macron: Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı

Fransa , 'nin yanması ile ilgili olarak, "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı." dedi.

Macron: Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı

Macron, 'nin önünde a ilişkin açıklamalarda bulundu. Katedralde yaşananların korkunç bir trajedi olduğunu belirten Macron, yapının ana yapısının kurtarıldığını söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan 500'e yakın itfaiye erine teşekkür eden , "Savaş tam olarak kazanılmasa da en kötüsü yaşanmadı. Önümüzdeki saatler kritik." dedi.

Katedrali 800 yıl önce kendilerinin yaptığını belirten Macron, katedralin yeniden yapılması için ulusal bir kampanyanın başlatılacağını ve yeniden inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Macron, açıklama yaptıktan sonra Başbakan Edouard Philippe, Belediye Başkanı ve beraberindeki heyetle incelemelerde bulunmak üzere, soğutma çalışmaları devam eden katedrale geçti.

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