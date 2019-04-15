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  • 15.04.2019 10:59
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 10:59

'dan uyarı! fiyatları uçar

Zengene, ABD'nin fiyatları ile kendileri arasında bir tercih yapması gerektiğini söyledi.

İran'dan uyarı! Petrol fiyatları...

Son günlerde dünya piyaslarında artış gösteren fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

İran Bakanı Bicen Namdar Zengene, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Petrol fiyatının her gün yükselmesi piyasanın tedirgin olduğunun bir göstergesidir. , İran'a baskıyı artırma ile ABD'deki benzin fiyatlarını düşük tutma arasında bir tercihte bulunmalıdır" dedi.

Petrol piyasasının kırılgan bir seyirde olduğunu ve ABD'nin İran'a baskıyı artırmak istemesi durumunda bu kırılganlığın derinleşeceğini belirten Zengene, "'da sorunlar var, 'ya yaptırım uyguluyorlar, istikrarsız ve ABD'deki petrol üretimi de elden gitti. Bu tabloya göre; üretim, arz ve talep çok kırılgan bir süreçten geçiyor." ifadelerini kullandı.

"YA BENZİN FİYATLARI YÜKSELİR YA DA BİZE OLAN BASKI SON BULUR"
Arzın talepten daha fazla olması ya da mevcut kapasitelerin üstüne çıkılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ve bu yöndeki açıklamaların piyasaları rahatlatmak için propaganda amaçlı yapıldığını aktaran Zengene, "Petrol fiyatının her gün yükselmesi piyasanın tedirgin olduğunun bir göstergesidir. Donald Trump, İran'a baskıyı artırma ile ABD'deki benzin fiyatlarını düşük tutma arasında bir tercihte bulunmalıdır." diye konuştu.

Petrol bölgelerinin 'da olması nedeniyle Sudan'daki gelişmelerin piyasayı etkilemeyeceğine işaret eden Zengene, Venezuela'daki gerginliğin devam etmesinin ABD üzerindeki baskıyı artıracağını vurguladı.

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