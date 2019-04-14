Teröristlere destek çıkan Belçika, Türk boksöre yapmadığını bırakmadı. Balıkesirli milli boksör Enes Refik Çiftçi (21), Hollanda'da yapacağı hazırlık maçı için önceki gün uçakla Belçika'ya havalandı. Charleroi Havalimanı'na iniş yaptı. Buradan karayoluyla Hollanda'ya geçmeyi planladı. Ancak Çiftçi, gri pasaportu olmasına rağmen havalimanında gözaltına alındı. Belçika polisi, 8 saat alıkoyduğu Türk sporcuya işkence yaptı.



SUÇ DUYURUSU

Bir hücreye konulan Çiftçi, bir sıcak bir soğuk havaya maruz kaldı. Belçika polisi, sporcuyu aç ve susuz bıraktı. Ayrıca sporcumuzu darp edip, tehditler yağdırdı. Belçika'ya alınmayan ve işkence gören milli boksör daha sonra Türkiye'ye yollandı. Milli sporcu soluğu savcılıkta aldı. Yaşadığı dehşet dolu anları ise şöyle anlattı: "Cumhurbaşkanımızın ismini vererek çeşitli işaretler yaptılar, tehditlerde bulundular. Üstüme yürüdüler, kolumu çevirip darp ettiler. Aç ve susuz beklettiler. Gri pasaportum olmasına rağmen vize nedeniyle geri gönderdiler. Beni Türkiye yerine Ürdün'e göndermekle tehdit ettiler. Belçika polisi hakkında suç duyurusunda bulundum."





​SİSTEMATİK SALDIRI

Çiftçi'nin avukatı Fatih Erkol, milli sporcunun Belçika'da fiziki, sözlü ve psikolojik işkence gördüğünü söyledi. Erkol, "Sistematik olarak Türk vatandaşlarına dış ülkelerde bir saldırı var. Bugün milli boksörümüzün maç öncesi başına gelen olay, her Türk vatandaşının başına gelebilir. O yüzden biz hukuki yollara başvurup, hakkımızı arayacağız. Gri ve yeşil pasaporta kesinlikle vize istenmez. Vize olmadığı bahanesiyle kendisi sınır dışı ediliyor. Tabii ki asıl sebebin biz siyasi olduğunu düşünmekteyiz" dedi.



AVUKATIYLA birlikte Kuva-yi Milliye Polis Merkezi'ne giden Çiftçi, sevk edildiği hastanede darp raporu aldıktan sonra suç duyurusunda bulundu.