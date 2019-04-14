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  • 14.04.2019 18:27
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 18:56

'de bomba alarmı

'nın başkenti 'de farklı noktalara çok sayıda bomba ihbarı yapıldı

Kiev'de bomba alarmı

'nın başkenti 'de, farklı noktalara yönelik çok sayıdaki bomba ihbarı üzerine bu yerlerde bulunanlar tahliye edildi.

Kiev polisinden yapılan açıklamada, Kiev şehir merkezindeki Uluslararası Çağdaş Sanat Merkezi, , Globus isimli alışveriş merkezi ve bazı otellere bombalı saldırı düzenleneceği ihbarı yapıldığı bildirildi.

Telefon yoluyla gelen ihbarlar üzerine söz konusu yerlere kurtarma ekipleri ile bomba imha uzmanlarının sevk edildiği ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

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