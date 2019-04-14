Doktor Jan Karbaat, 2 yıl önce Hollanda'da hayatını kaybetti. Ancak o kısırlık tedavisinde çığır açan bir isim olarak biliniyordu. Acı gerçek önceki gün hollanda'da gündemi değiştirdi. DNA testleri, Dr. Jan Karbaat'ın Rotterdam yakınında Bijdorp'deki kliniğinde tedavi gören hastalardan dünyaya gelen 49 çocuğun babası olduğunu doğruladı. İddialara göre bu rakam daha da artacak. Tedaviyle doğan bir grup çocuk ve ebeveynlerinin Jan Karbaat hakkındaki iddiaları, 2017 yılında yargıya taşınmıştı ancak kanıtlanamamıştı. Davacı 49 çocuğu temsil eden avukat Tim Bueters, yıllar süren belirsizliğin ardından gelen sonuçtan memnun olduğunu söyledi.
- Dünya
- 14.04.2019
- Gazete
Hollanda’da kısırlık tedavisi yapan ünlü doktor Jan Karbaat, ülkeyi şok etti
Hollanda’da kısırlık tedavisi yapan ünlü doktor Jan Karbaat, ülkeyi şok etti... 2 yıl önce ölen doktor, hastalarından doğan 49 çocuğun babası çıktı...
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