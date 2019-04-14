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’da tedavisi yapan ünlü doktor , ülkeyi şok etti

’da tedavisi yapan ünlü doktor , ülkeyi şok etti... 2 yıl önce ölen doktor, hastalarından doğan 49 çocuğun babası çıktı...

Hollanda karıştı
Doktor , 2 yıl önce 'da hayatını kaybetti. Ancak o tedavisinde çığır açan bir isim olarak biliniyordu. Acı gerçek önceki gün hollanda'da gündemi değiştirdi. DNA testleri, Dr. Jan Karbaat'ın yakınında Bijdorp'deki kliniğinde tedavi gören hastalardan dünyaya gelen 49 çocuğun babası olduğunu doğruladı. İddialara göre bu rakam daha da artacak. Tedaviyle doğan bir grup çocuk ve ebeveynlerinin Jan Karbaat hakkındaki iddiaları, 2017 yılında yargıya taşınmıştı ancak kanıtlanamamıştı. Davacı 49 çocuğu temsil eden avukat Bueters, yıllar süren belirsizliğin ardından gelen sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

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