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  • 14.04.2019 20:55
  • Son Güncelleme: 14.04.2019 20:55

Alman istihbaratı uyardı: Yoğun bir ağ kurdular

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Thomas , farklı grupların birbiriyle yoğun bir ağ kurduklarını gözlemlediklerini belirtti.

Alman istihbaratı uyardı: Yoğun bir ağ kurdular

, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, son yıllardaki gelişmelerin oluşumlara daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Aşırı sağ tehlikesine işaret eden Haldenwang, "Çeşitli aşırı sağcı grupların birbirleriyle yoğun bir ağ kurduklarını gözlemliyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.

ÇOK SAYIDA İPUCUMUZ VAR
Haldenwang, aşırı sağcı çevreler ile mevcut siyasi gidişattan memnun olmayan popülist "protestocu vatandaşlar" arasındaki sınırın da giderek belirsizleştiğini kaydetti.

Terör örgütü konusunda da uyarılarda bulunan Haldenwang, örgütün ve 'ta yeraltında varlığına devam ettiğini belirterek "DEAŞ ile ilgili tehlikenin geçtiğini söyleyemeyiz. Hala saldırı planlandığına dair çok sayıda ipucumuz var. Almanya'da her zaman bir saldırı olabileceğini hesaba katmamız gerekiyor." dedi.

MODERN İLETİŞİM DÜNYASI
Aşırıcıların ve teröristlerin dikkat çekmeden birbiriyle nasıl iletişim kurabileceklerini iyi bildiğini vurgulayan Haldenwang, internet ile bu kişilerin iletişim imkanlarının çok arttığının, bundan dolayı yasaların modern iletişim dünyasına uyarlanması gerektiğinin altını çizdi.

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