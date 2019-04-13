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  • 13.04.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 21:03

Terör örgütü / o hurdaları 'a taşıyor

Terör örgütü /, 'nin ilinde işgal ettiği 'nde Beşşar Esad rejimine ait kullanılamaz haldeki eski ları ve ekipmanları 'a taşıyor.

Terör örgütü YPG/PKK o hurdaları Irak'a taşıyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü /, işgal ettiği 'nde rejimine ait, iç savaştaki saldırılar nedeniyle hurdaya dönen eski ve teknik ekipmanları taşımaya başladı.

Kaynaklar, - sınırındaki Simelka 'ndan araç kasalarında Irak'a götürülen söz konusu askeri malzemelerin hurda olarak satılabileceğini belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya destek için Fransız askerinin konuşlandığı Tabka Askeri Üssü Mart 2017'den bu yana örgütün işgalinde bulunuyor.

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