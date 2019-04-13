Terör örgütü YPG/PKK o hurdaları Irak'a taşıyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tabka Askeri Üssü'nde Esed rejimine ait, iç savaştaki saldırılar nedeniyle hurdaya dönen eski askeri uçak ve teknik ekipmanları taşımaya başladı.

Kaynaklar, Irak-Suriye sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan araç kasalarında Irak'a götürülen söz konusu askeri malzemelerin hurda olarak satılabileceğini belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK'ya destek için Fransız askerinin konuşlandığı Tabka Askeri Üssü Mart 2017'den bu yana örgütün işgalinde bulunuyor.