Katoliklerin Ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'da patlak veren cinsel taciz skandallarına aldırış etmedi. Sudan'da patlak veren darbe konusunda Güney Sudan liderinden yardım istedi. Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve heyette bulunan muhalefet liderleri, Vatikan'ı ziyaret etti. Güney Sudan heyetini ağırlayan Papa Francis, bir anda yere eğildi. Vatikan'da kabul ettiği Güney Sudan heyetinde bulunan liderlerin ayağını öperek ülkelerinde barışın devam etmesini diledi. Heyet şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Papa'nın ayaklarını öptüğü Güney Sudanlı yetkililer, bu hareket karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Heyetteki herkes bir süre afalladı.
Papa'nın ayaklarını öptüğü Güney Sudanlı yetkililer, bu hareket karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Heyetteki herkes bir süre afalladı.
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