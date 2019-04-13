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, lı liderlerin ayaklarını öptü

, barışın devam etmesi için ’da kabul ettiği lı liderlerin ayaklarını öptü. Görenler hayrete düştü.

Papa Fran'kiss'
Katoliklerin Ruhani lideri , 'da patlak veren cinsel taciz skandallarına aldırış etmedi. Sudan'da patlak veren darbe konusunda liderinden yardım istedi. Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ve heyette bulunan muhalefet liderleri, Vatikan'ı ziyaret etti. Güney Sudan heyetini ağırlayan Papa Francis, bir anda yere eğildi. Vatikan'da kabul ettiği Güney Sudan heyetinde bulunan liderlerin ayağını öperek ülkelerinde barışın devam etmesini diledi. Heyet şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Papa'nın ayaklarını öptüğü yetkililer, bu hareket karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Heyetteki herkes bir süre afalladı.



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