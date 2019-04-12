Sudan'da yeni gelişme! Bir araya gelecekler

Sudan 'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği siyasi komite gün içinde siyasi partilerle bir araya gelecek.

ASKERİ GEÇİŞ KONSEYİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

- Ufkun tıkandığını hissettik, bu nedenle rejimin buna kayıtsız kalmasının ardından değişiklik yapmaya karar verdik.

- Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok.

- Göstericiler için geldik ve kaosun çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ülkeyi krizden çıkarmak için diyalog başlatacağız.

- İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz.

- Dış tepkiler pozitif yönde. Ömer el-Beşir rejiminin sembol isimlerinin tamamı tutuklandı.

- ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağız.

- 2 yıllık geçiş süreci, özellikle siyasi güçlerle görüşme üzerine olacak.

- Meydanlara ineceğiz. Protesto göstericileriyle oturup, görüşlerini almak istiyoruz.

- İktidar partisi liderlerinin tutuklandığı haberleri doğru. (Devrik) Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözetimimiz altında.

- Ömer el-Beşir'i biz yargılayacağız. Onu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyeceğiz.