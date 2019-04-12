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  • 12.04.2019 13:14
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 13:15

'da yeni gelişme! Bir araya gelecekler

'da dün yapılan darbe sonucu devletin kontrolünü ele geçiren Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, başkent Hartum'da basın toplantısı düzenledi. Sudan'da yaşanan süreç ile ilgili açıklamalarda bulunan Avf, "Ömer el-Beşir'i biz yargılayacağız. Onu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyeceğiz." dedi.

Sudan'da yeni gelişme! Bir araya gelecekler
'da Askeri Geçiş Konseyi'nin yetkilendirdiği siyasi komite gün içinde siyasi partilerle bir araya gelecek.

ASKERİ GEÇİŞ KONSEYİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
- Ufkun tıkandığını hissettik, bu nedenle rejimin buna kayıtsız kalmasının ardından değişiklik yapmaya karar verdik.
- Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok.
- Göstericiler için geldik ve kaosun çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ülkeyi krizden çıkarmak için diyalog başlatacağız.
- İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz.
- Dış tepkiler pozitif yönde. Ömer el-Beşir rejiminin sembol isimlerinin tamamı tutuklandı.
- ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağız.
- 2 yıllık geçiş süreci, özellikle siyasi güçlerle görüşme üzerine olacak.
- Meydanlara ineceğiz. Protesto göstericileriyle oturup, görüşlerini almak istiyoruz.
- İktidar partisi liderlerinin tutuklandığı i doğru. (Devrik) Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözetimimiz altında.
- Ömer el-Beşir'i biz yargılayacağız. Onu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyeceğiz.

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