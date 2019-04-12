Sudan'da yeni gelişme! Bir araya gelecekler

ASKERİ GEÇİŞ KONSEYİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
- Ufkun tıkandığını hissettik, bu nedenle rejimin buna kayıtsız kalmasının ardından değişiklik yapmaya karar verdik.
- Önceliğimiz, ülkedeki güvenlik ve istikrardır. İktidarda kalma derdimiz yok.
- Göstericiler için geldik ve kaosun çıkmasına izin vermeyeceğiz. Ülkeyi krizden çıkarmak için diyalog başlatacağız.
- İktidarı, seçilen hükümete devredeceğiz.
- Dış tepkiler pozitif yönde. Ömer el-Beşir rejiminin sembol isimlerinin tamamı tutuklandı.
- ABD yaptırımlarını kırmak için çalışacağız.
- 2 yıllık geçiş süreci, özellikle siyasi güçlerle görüşme üzerine olacak.
- Meydanlara ineceğiz. Protesto göstericileriyle oturup, görüşlerini almak istiyoruz.
- İktidar partisi liderlerinin tutuklandığı haberleri doğru. (Devrik) Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözetimimiz altında.
- Ömer el-Beşir'i biz yargılayacağız. Onu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyeceğiz.
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