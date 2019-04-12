Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi, Arap devletlerinden ülkeye destek talebinde bulundu.
"ARAP BÜYÜKELÇİLİKLERİ BİZE DESTEK OLSUN"
Konseyin yetkilendirdiği Siyasi Komite Başkanı Orgeneral Ömer Zeynelabidin, iç sorunları nedeniyle Sudan'a yapılan dış baskıların hafifletilmesi konusunda Arap büyükelçilerinden destek istediklerini belirtti.
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