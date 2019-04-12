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  • 12.04.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 23:04

Sudan Başkanı Avad bin Avf görevinden ayrıldı

ve Başkanı Avad bin Avf, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

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