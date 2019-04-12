Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemine ait bazı aksamaların Türkiye topraklarında ortak bir şekilde üretilmesi olasılığını gözden geçirdiğini söyledi.

Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü ve Rusya Savunma Bakanlığı Halk Konseyi üyesi İgor Korotçenko, ortak üretim konusunun Türkiye'nin ne kadar hazır olduğuna bağlı olduğunu belirtti.

Korotçenko şunları söyledi: "İki tarafın savunma endüstrisi komisyonları arasındaki uzman çalışmaları sırasında birlikte silah üretimi konusu netliğe kavuşturulabilir. Belli ki şimdi böyle bir ihtimal görülüyor. Türkiye S-400 alırsa, sistemler için taşıyıcı çerçeve üretebilir. Türkiye'de yapılacak sistemlerin Rus hava savunma sistemleri ile entegrasyonu mümkün. Elektronik teçhizat parçalarının üretilmesi de mümkün, sözgelimi, bilgi görüntüleme ve yansıtma araçlarının... Tüm bunlar Türkiye'nin askeri endüstrisinin belirli becerilere sahip olup olması ile ilgili. Türkiye'nin parçaları üretmede hangi sorumlulukları ne kadar sürede alabileceğinin anlaşılmasının ardından konu, uzmanlar arası detaylı görüşmeler sırasında çözülebilir."

ABD F-35 VERMEZSE, SU-57 İÇİN GÖRÜŞÜLEBİLİR

Korotçenko'ya göre, ABD, Türkiye'ye F-35 vermezse, önce Su-35 alımı, sonra da beşinci nesil Su-57 uçağının alınması konusu görüşülebilir. Su-57 anlaşması dahilinde, ortak üretim ve Türk hava endüstrisi kurumunda uçağın toplama çalışması yapılabilir. Her şey Türkiye'nin ortak projeler gerçekleştirmeye ne kadar istekli olduğuna bağlı.