Pakistan'da pazar yerinde patlama: 16 ölü

Pakistan'ın Quetta şehrinde Hazarganji pazar yerinde patlama meydana geldi. Quetta polis yetkilisi Abdul Razaq Cheema patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Polis, pazar yerinde bulunan binalarda hasar meydana geldiğini belirtti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun sebze satıcısı olduğu bildirilirken, bölge kordon altına alındı ve yaralılar Bolan Tıp Kompleksi ve Sivil Hastane'ye kaldırıldı.

Sağlık müfettişine göre, 16 ceset Sivil Hastane'ye getirilirken, 3 kişi BMC hastanesine getirildi.



Belucistan Devlet Bakanı Jam Kamal saldırıyı şiddetle kınadı. Kamal saldırıyı yapanların ve onların başlarındaki kişilerin yakalanıp yargılanacağını söyleyerek, "Aşırıcılık zihniyetindeki insanlar topluma bir tehlikedir" dedi.