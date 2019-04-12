Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 12.04.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 09:29

'da pazar yerinde : 16 ölü

'ın Quetta şehrinde bir pazar yerinde meydana gelen da 16 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 30 kişi yaralandı.

Pakistan'da pazar yerinde patlama: 16 ölü

'ın Quetta şehrinde Hazarganji pazar yerinde meydana geldi. Quetta polis yetkilisi Abdul Razaq Cheema patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Polis, pazar yerinde bulunan binalarda hasar meydana geldiğini belirtti. Hayatını kaybedenlerin çoğunun sebze satıcısı olduğu bildirilirken, bölge kordon altına alındı ve yaralılar Bolan Tıp Kompleksi ve Sivil Hastane'ye kaldırıldı.

Sağlık müfettişine göre, 16 ceset Sivil Hastane'ye getirilirken, 3 kişi BMC hastanesine getirildi.

Belucistan Devlet Bakanı Jam Kamal saldırıyı şiddetle kınadı. Kamal saldırıyı yapanların ve onların başlarındaki kişilerin yakalanıp yargılanacağını söyleyerek, "Aşırıcılık zihniyetindeki insanlar topluma bir tehlikedir" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriPakistan'da pazar yerinde patlama: 16 ölü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri