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  • 12.04.2019 21:55
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 21:58

'da lık tedavisi yapan doktor çıktı

'da lık tedavisi yapan bir doktor, tedavi ettiği hastalardan dünyaya gelen çıktı.

Kısırlık tedavisi yapan doktor 49 çocuğun babası çıktı

BBC'nin haberine göre, yapılan DNA testleri, iki yıl önce ölen doktor 'ın Rotterdam yakınında Bijdorp'deki kliniğinde tedavi gören hastalardan dünyaya gelen olduğunu doğruladı.

Tedaviyle doğan bir grup çocuk ve ebeveynlerinin Jan Karbaat hakkındaki iddiaları, 2017 yılında yargıya taşınmıştı.

Karbaat'ın Nisan 2017'de 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından evinden alınan malzemeler, DNA testi için kullanılmıştı.

Davacı 49 çocuğu temsil eden avukat Tim Bueters, yıllar süren belirsizliğin ardından gelen sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

Jan Karbaat'ın kendisini "aşılama alanının öncüsü" olarak adlandırdığı, kliniğinin verilerde, donör beyanlarında ve analizlerde tahrifat iddiaları üzerine 2009 yılında kapatıldığı ifade edildi.

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