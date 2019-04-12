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  • 12.04.2019 19:30
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 19:30

ile arasında dev anlaşma!

'nın 'den 3 adet denizaltı satın alacağı bildirildi.

Dev anlaşma! Tam 1,2 milyar dolar ödeyecekler

South China Morning Post'un haberine göre, 'ya 3 adet denizaltı satışı için li Daewoo gemi mühendisliği şirketiyle Endonezya hükümeti arasında 1,2 milyar dolarlık anlaşma imzalandı.

İmza töreninin, Batı Cava'da Bandung'da yapıldığı belirtildi.

Güney Kore Savunma İktisap Programı İdaresi Başkanı Wang Jung-hong, yeni projenin, iki ülkenin savunma sanayi iş birliklerini güçlendirmesine ivme kazandıracağını söyledi.

Güney Kore, Endonezya ile 2011 yılında da 3 adet denizaltı satışı konusunda anlaşma yapmıştı.

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