Daria şov! 500 bin dolarlık otomobilini Swarovski taşlarla kapladı Rus Instagram fenomeni Daria Radionova, Londra’yı karıştırdı. 500 bin dolarlık Lamborghini otomobilini Swarovski taşlarla kaplatan Daria, kentteki trafiği birbirine kattı

İnternet üzerinden kadın kıyafetleri satarak Instagram fenomeni olan Daria Radionova, bir kez daha gündem olmayı başardı. Lüks yaşam tarzı ve sosyal medyadan paylaştığı iddialı fotoğraflarla ünlenen Daria Radionova bu sefer de 500 bin dolar değerindeki Lamborghini Aventador SV aracını Swarovski kristalleri ile kapladı! Yaklaşık 700 saatte tamamlanan kaplama için yaklaşık 2 milyon Swarovski kristali kullanıldı. Aracıyla Londra'daki bir geçit töreninde boy gösteren Rus fenomen herkesi şaşkına çevirdi. Kalabalığın ve meraklı bakışların arasından zorlukla sıyrılan genç kadın trafiği altüst etti. Kalabalığın bir kısmı aracın gerçek Swarovski kristalleriyle kaplanıp kaplanmadığını sorgularken Radionova, Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla iddialara son vermiş oldu.