Darbe demokrasisi

Sudan'da dün Devlet Başkanı El Beşir'in tutuklandığı açıklandı. Sudan Savunma Bakanı, 3 ay boyunca olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Darbeyi gerçekleştiren Genelkurmay Başkanı Korgeneral Kemal Abdul- Marul, demokrasiden söz ederek Amerikancı olduğunu gösterdi. Ülkede başta ekmek fiyatları olmak üzere yüzde 300 artış yaşandı. Devlet Başkanı Yardımcısı Awad ile İstihbarat Başkanı Salah Gosh'ın darbeci Marul'dan sonra en yetkili isimler olduğuna dikkat çekildi.