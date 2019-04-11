7 yıldır Londra'daki Ekvador konsolosluğunda yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı.

İngiliz yetkililer konu ile ilgili yaptıkları açıklamada Assange'ı gözaltına almak için Ekvador konsolosluğu tarafından davet edildiklerini açıkladı.

2012'DEN BERİ EKVADOR KONSOLOSLUĞUNDA YAŞIYORDU

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.

ASSANGE NEYLE SUÇLANIYOR?

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador ise Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

EKVATOR İNTERNETİNİ KESMİŞTİ

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.