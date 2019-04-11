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  • 11.04.2019 19:47
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 19:55

'ın ci yönetimi Sudan'daki darbeyi eleştirdi

Sudan'da yönetime el koydu. Bazı kaynakların geçtiği bilgiye göre iktidar partisi üyesi çok sayıda kişiyle birlikte Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir tutuklandı. Dünyayı sarsan bu gelişmeye en ironik yorum ise 'dan geldi. Mısır'daki ci yönetimi, ülkede yönetimin barışçıl bir şekilde değişimi için Sudan halkının tercihlerini destekleme çağrısında bulundu.

Darbeci Sisi yönetimi Sudan'daki darbeyi eleştirdi

ile 'ın başına gelen yönetimi, ironik bir şekilde Sudan'da meydana gelen darbeyi eleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da nun ülke yönetimine el koymasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mısır, uluslararası toplumu Sudan halkının seçimlerini ve bu kritik tarihi aşamada üzerinde uzlaşı sağlanacak seçenekleri desteklemeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kardeş ve dost ülkelere de Sudan'ı desteklemeleri ve daha iyi bir gelecek için barışçıl geçişi gerçekleştirmesine yardımcı olmaları çağrısında bulunuldu.

SUDAN'A GÜVENİYORUZ
"Sudan halkının ve ulusal ordusunun bu kritik aşamayı ve sorunları aşabilme gücüne güvenimiz tamdır." ifadesine yer verilen açıklamada, Mısır'ın iki ülke halkı arasındaki derin bağları, iki kardeş halkı bir araya getiren yol ve kader birliği ışığında muhafaza etmekte kararlı olduğu kaydedildi.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

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