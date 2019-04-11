Film gibi soygun Arnavutluk’ta havalimanında filmlere konu olabilecek soygun olayı yaşandı. 3 kişilik çete, kalkış hazırlığı yapan bir yolcu uçağından 10 milyon euro çaldı...

Başkent Tiran'da Rinas Uluslararası Havalimanı'nda itfaiye kapısından bir otomobille piste giren maskeli silahlı soyguncular kalkış hazırlığı yapan bir yolcu uçağından en az 10 milyon euro çalarak kaçtı. Kamuflaj giysili üç soyguncu, uçağa çuvallar içinde para yükleyen personeli silah tehdidiyle yere yatırdıktan sonra kargo bölümündeki paraları aldı. O sırada çıkan çatışmada soygunculardan biri hayatını kaybetti. Ölen soyguncunun üzerinde otomatik tüfekle birlikte dolu şarjörler ve bir el bombası da çıktı. Ülkedeki yabancı bankalar, Arnavutluk Merkez Bankası'nın dövizlerini kabul etmemesi nedeniyle ellerindeki paraları bu havalimanından Viyana'ya göndermeye başlamıştı. Daha önce aynı havalimanının içinde bir kez, havalimanına çıkan yolda da iki kez benzer soygunlar yaşanmıştı. Son soygunda çalınan paraların bir kısmı, toprağa gömülen düdüklü tencerelerde bulunmuştu.