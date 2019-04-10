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  • 10.04.2019 19:12
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 19:26

dakika... 'de ! Çok sayıda yaralı var

dakika haberine göre 'de bir kafede meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı patlama sonrası bina çöktü.

ABD'de patlama! Çok sayıda yaralı var

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletinde yer alan Durham kentinde bir kafede meydana gelen rası binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bina çöktü.

Olayda çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

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