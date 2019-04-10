İran'da askeri helikopter düştü

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Seyyid Muçteba Halidi yerel saatle 11.58 sıralarında askeri helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü ifade ederek, "Helikopterin düştüğü bölgeye 5 ambulans gönderildi" dedi.
Askeri helikopterin Urumiye bölgesinde bulunan Dalamper Dağı'na düştüğünü belirten İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Halidi, helikopter pilotunun kurtulduğunu, yardımcı pilotun hayatını kaybettiğini ve 3 ağır yaralı olduğunu açıkladı.
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