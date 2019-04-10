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  • 10.04.2019 13:21
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 13:21

'da askeri helikopter düştü

Acil Yardım Kurumu askeri bir helikopterin Urumiye şehri yakınlarında düştüğünü ve bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran'da askeri helikopter düştü

Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Seyyid Muçteba Halidi yerel saatle 11.58 sıralarında askeri helikopterin teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü ifade ederek, "Helikopterin düştüğü bölgeye 5 ambulans gönderildi" dedi.

Askeri helikopterin Urumiye bölgesinde bulunan Dalamper Dağı'na düştüğünü belirten İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Halidi, helikopter pilotunun kurtulduğunu, yardımcı pilotun hayatını kaybettiğini ve 3 ağır yaralı olduğunu açıkladı.

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