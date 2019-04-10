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  • 10.04.2019 12:15
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 12:15

Başkanı Trump Suudi Veliaht Bin 'la görüştü

Başkanı , i Muhammed bin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump Suudi Prens Selman ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanı Trump, Bin 'ı telefonla aradı.

Görüşmede, ABD-Suudi Arabistan ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bölgedeki istikrar ve güvenlik konuları ele alındı.

Açıklamada, Trump ile Bin Selman'ın ayrıca, " tarafından desteklenen ve uluslararası güvenlik ile istikrarı tehdit eden terörün engellenmesi için gerekli önlemleri" konuştuğu belirtildi.

Görüşmenin, Washington yönetiminin bazı Suud Arabistan vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önceki gün, Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolleri olduğu gerekçesiyle 16 Suud vatandaşının ABD'ye girişinin yasaklandığını açıklamıştı.

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