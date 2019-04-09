ABD Başkanı Trump, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine aldığını ilan etti. "Eşi benzeri olmayan bu adım, İran'ın terörizmin devlet sponsoru olduğu gerçekliğinin yanı sıra Devrim Muhafızları'nın buna aktif biçimde katıldığını ve devletin kullandığı bir araç olarak terörizmi finanse ve teşvik ettiğini tanıyor" dedi. Trump'ın bu kararı sonrası harekete geçen İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de, ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldı. Açıklamada "Bu asılsız karar bölgesel ve evrensel güvenlik ile barış için tehlikelidir. Ayrıca uluslararası hukuk ile BM kararlarının da ihlalidir" denildi.
- Dünya
- 09.04.2019
- Gazete
ABD-İran’ın liste savaşı
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