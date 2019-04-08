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  • 08.04.2019 21:37
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 21:38

Trump " direktörünü görevden aldı" iddiası

Başkanı 'ın, Direktörü Randolph Tex Alles'i görevden aldığı ileri sürüldü. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Trump, Alles'in görevden alınması için talimat verdi.

Trump o ismi görevden aldı

Basına konuşan bazı kaynaklar ise Alles'in şu anda görevde olduğunu ancak kendisine görevden ayrılmasının söylendiğini kaydetti.

direktörünün görevden alınması hamlesinin, İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen'in görevinden ayrılacağı açıklamasından bir gün sonra gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Amerikan medyasında Trump'ın, Nielsen'in Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlere sığınma başvurusu yapmalarına izin vermeye devam etmesi konusunda rahatsız olduğu iddia edilmişti.

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