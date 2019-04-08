Netanyahu için kritik seçim! Kazanmak için her yolu deniyor...

Adı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla anılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceği için büyük öneme sahip genel seçimler 8 Nisan Salı günü yapılacak.

Erken genel seçimlerde 5 milyon 800 binden fazla kayıtlı seçmen oy kullanacak.



Son yıllardaki en çekişmeli seçimlerden biri olacağı tahmin edilen 9 Nisan'daki seçimlerde 41 partinin yarışına sahne olacak.

Seçimlere katılacak parti sayısı oldukça fazla olmasına rağmen yüzde 3,25 olan seçim barajını aşarak meclise girmeyi başaran parti sayısının 10 ila 14 arasında değişeceği tahmin ediliyor.







Kararsız seçmenin oldukça yüksek olduğu ülkede katılım oranının seçimin kaderini belirleyeceği belirtiliyor.

ANKETLERDE NETANYAHU ÖNDE

Hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yer aldığı 3 ayrı soruşturma dosyasıyla başı dertte olan Netanyahu için bu seçimin oldukça önemli olduğu dile getiriliyor.

İsrail basınına yansıyan kamuoyu araştırmalarına göre, Netanyahu, 5. kez Başbakanlık koltuğuna oturmaya oldukça yakın.

Netanyahu'nun liderliğini yürüttüğü Likud Partisinin 120 sandalyeli meclise 28-30 arasında milletvekili sokması öngörülüyor.



Likud'un en yakın rakibi olarak gösterilen ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid'in kurduğu "Mavi-Beyaz" ittifakının ise 26-28 milletvekili çıkarması bekleniyor.



Bu iki partiyi 10 ila 14 arasında milletvekili çıkarması öngörülen İşçi Partisi takip ediyor.



Ancak 2015'deki seçimlerde İsrail'deki kamuoyu yoklamalarındaki yanılma oranının oldukça yüksek çıktığı göz önüne alındığında seçimin sonucunu kestirmek biraz zor gözüküyor.

SAĞ PARTİLERİN MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU ELİNDE TUTMASI BEKLENİYOR

Seçimde Netanyahu'nun partisinin mi yoksa Gantz-Lapid ikilisinin kurduğu ittifakın mı birinci olacağı kadar sağ partilerin mecliste kaç sandalyeye sahip olacağı da oldukça merak ediliyor.



İsrail basınındaki kamuoyu araştırmalarına göre, Likud'un başını çektiği sağ partilerin meclise en az 65 milletvekili sokarak çoğunluğu elinde tutacağı tahmin ediliyor.

Anketler doğru çıkarsa partisi seçimde ikinci olsa bile Netanyahu'nun Başbakanlık koltuğuna Gantz'dan daha yakın olduğu dile getiriliyor. Zira bazı sağ partilerin Gantz-Lapid ikilisinin liderliğindeki bir koalisyon hükümetinde yer almak istemeyeceği ifade ediliyor.



Bu nedenle Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, partisinin Mavi-Beyaz ittifakın 4 sandalye gerisinde olduğunu ve sağ seçmenin sandığa gitmemesi halinde sol partilerin koalisyon hükümeti kuracağını ileri sürmüştü.



İsrail basını, 2015'deki seçimde "Sağcı hükümet tehlikede. Arap seçmen sandığa akın ediyor. Solcu sivil toplum kuruluşları onları otobüslerle oy vermeye götürüyor." şeklinde sağ seçmeni sandığa gitmeye çağıran Netanyahu'nun bu son açıklamalarının aynı amacı güttüğü ve "solcular iş başına gelecek" diyerek sağ seçmeni sandığa gitmeye ikna etme çabası olarak yorumladı.

İSRAİL'İ YENİ BİR KOALİSYON HÜKÜMETİ BEKLİYOR

Kamuoyu yoklamalarına göre, hiçbir partinin 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmesi için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşması beklenmiyor. Bu da ülkeyi yeni bir koalisyon hükümetinin beklediğini ortaya koyuyor.



Seçimin en güçlü iki adayı Likud ile Mavi-Beyaz ittifakının koalisyon hükümeti kurması için masaya oturması zor gözüküyor.



Netanyahu, geçtiğimiz günlerde, Gantz'ın liderliğindeki ittifak ile koalisyon hükümeti kurmayacağını söylemişti.



Gantz da benzer açıklamalar yaparak Netanyahu ile koalisyon kurma fikrine kapıları kapatmıştı.

NETANYAHU ÜLKENİN EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN BAŞBAKANI OLABİLİR

Seçimi kazanmak için her türlü yolu deneyen Netanyahu, ülkede çoğunlukta olan sağ seçmenin oyunu olarak rakibi Gantz'ı geride bırakmayı hedefliyor.



İlk kez 1996'da Başbakanlık koltuğuna oturan ve 2009'dan bu yana aralıksız 3 dönem Başbakanlık görevini yürüten Netanyahu'nun, 5.kez bu koltuğa oturmaya çok yakın olduğu ifade ediliyor.







Eğer Netanyahu bu seçimi de kazanır ve ülkenin 5. kez Başbakanlık koltuğuna oturursa, İsrail'in ilk Başbakanı olan ve yaklaşık 14 yıl boyunca bu görevi yürüten David Ben Gurion'u geride bırakarak, İsrail'de en uzun Başbakanlık yapan siyasetçi olarak tarihe geçecek.

NETANYAHU'NUN RAKİBİ GANTZ

Genelkurmay Başkanlığı görevinden 2015'de emekli olan ve geçen yıl aralık ayı sonunda siyasete atılan Benny Gantz, bu seçimin en dikkat çeken isimlerinden biri.

Yair Lapid ile kurduğu ittifakla Netanyahu'ya rakip olan Gantz, asker kökenli olması nedeniyle İsrail'de ciddi bir desteğe sahip.



Gantz'ın liderliğini yürüttüğü Mavi-Beyaz ittifakı geçen haftaya kadar kamuoyu yoklamalarında Netanyahu'nun partisinin önünde gösterilse de seçime günler kala yapılan anketlerde, Mavi-Beyaz'ın oylarındaki ciddi düşüş dikkati çekiyor.

Netanyahu'nun sık sık solcu olmakla itham ettiği Gantz'ın liderliğindeki ittifakın salı günkü seçimde nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor.

FİLİSTİNLİLERE AİT PARTİLER

Salı günü yapılacak seçimde en çok merak edilen bir başka konu ise İsrail vatandaşı Filistinlilere ait partilerin meclise girip giremeyeceği.



İsrail vatandaşı yaklaşık 2 milyon Filistinliyi temsil eden partiler 2 ayrı ittifak çatısı altında seçimlere katılıyor. Haaretz gazetesinin anketine göre, bu partilerinden Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifakın 7, Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Ortak Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifakın ise 4 milletvekili çıkarması bekleniyor.

Bu partiler, 2015'deki seçimde tek çatı altında girmiş ve 13 milletvekili çıkararak mecliste ciddi bir sandalyeye sahip olmuştu.