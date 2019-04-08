Libya'nın başkenti Trablus'ta günlerdir gerilim tırmanıyordu. Bugün gelen bilgilere göre Trablus'un güneyinde çıkan olaylarda 25 kişi hayatını kaybetti. Olaylarda 80 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.



HAFTER TRABLUS'A SALDIRI BAŞLATMIŞTI

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan" sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını operasyonlar düzenlemekle görevlendirmişti.

Fayiz es-Serrac, General Halife Hafter'in siyasi anlaşmayı bozduğunu ve bunun sert bir cevabı olacağını söylemişti.

UMH birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent çevresinde Hafter'e bağlı güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.