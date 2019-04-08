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  • 08.04.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 18:45

Gerilim büyüyor! 'dan ABD'ye nota!

, Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör listesine dahil eden ABD'ye diplomatik nota verdi.

Gerilim büyüyor! İran'dan ABD'ye nota!

Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi Hoşrudi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in komisyonun bugün mecliste düzenlediği toplantıya katıldığını söyledi.

Hoşrudi'nin açıklamasına göre Zarif, DMO'nun "terörist" ilan edilmesiyle ilgili 'nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine nota verildiğini ifade etti.

Hoşrudi, Zarif'in DMO'nun terörist ilan edilmesini "tehlikeli" olarak nitelendirdiğini ve İran'ın da buna karşı gerekli adımları atacağını söylediğini aktardı.

ABD Başkanı , kısa süre önce İran Devrim Muhafızlarının yabancı terör örgütleri listesine alındığını duyurdu. Washington yönetimi böylece ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine aldı.

Konuyla ilgili ABD medyasında da bir süredir haberler yer alıyordu.

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