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  • 08.04.2019 09:58
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 10:00

Amerikan medyasından 'ye yaptırım tehdidi

krizinin ekonomik sarsıntıya yol açabileceğini yazarak açık açık tehdit ifadeleri kullanan Amerikan medyası, 'nin kararlılığının farkında.

Amerikan medyasından Türkiye'ye yaptırım tehdidi

müttfeki , 'yi yıllarca istediği silahlar konusunda oyaladı. Türkiye de kendi planlanlarını yaparak ile konusunda anlaştı.

Bu anlaşmadan sonra Türkiye'ye Patriot satmak isteyen ABD, baskı ve tehditlerle Rusya ile yapılan anlaşmanın iptal edilmesini bekliyor. Ancak Türkiye her seferinde kararlılığını gösterdi.

"SONUÇLARI OLURMUŞ"
Amerikan medyası Türkiye'nin S-400 almasının 'sonuçları' olacağını söyleyerek Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıyor. Amerika'nın Sesi adlı sitenin Türkçe servsi haberinde, "S-400 krizi: Türk ekonomisi büyük bir sarsıntı daha geçirecek" başlığını kullandı.

BRUNSON KRİZİNE BENZETTİLER
Haberde ayrıca görüşlerine yer verilen kişi, "Türkiye önümüzdeki dönemde Brunson krizi sırasındakinden daha sert yaptırımlara maru kalabilir." ifadelerini kullandı.

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