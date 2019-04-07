Türk Kızılayı'ndan İranlı selzedelere yardım eli

İran, yüzyılın en büyük felaketlerinden birini yaşadı. 70 kişinin öldüğü, 791 kişinin yaralandığı ve bin 900 ilçe, kasaba ile köyün etkilendiği sel felaketinin ardından Türk Kızılay'ı yine selzedelerin yardımına koştu. Türk Kızılayı'ndan alınan bilgilere göre, Gülistan Eyaleti'ne bağlı Akkale İlçesi'nin Gurgan Road Nehri yakınlarındaki Tazıabad köyünde 20 çadır, 160 battaniye, 20 hijyen seti ve 20 mutfak malzemesi seti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.





YARDIM DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR

AA'da yer alan habere göre ayrıca İran Kızılayı aracılığıyla da 20 gıda kolisi ile 60 halının dağıtımı sağlandı. Türk Kızılayı'na bağlı 6 kişilik uzman ekibin bulunduğu bölgede 320 ailenin ihtiyacını karşılayacak malzemelerin İran Kızılayı'na teslim edildiği belirtildi. Bölgedeki Türk Kızılayı ekiplerinin ihtiyaçların tespitine ve Türkiye'den bölgeye ulaştırılan yardımların dağıtımına devam ettiği kaydedildi.





178 KÖY SU ALTINDA KALDI

İran Kızılayı Gülistan Vilayeti Bölge Afet Merkezi'nden edinilen bilgide ise 26 Mart'da aşırı yağışlar ile tehdit sinyalleri veren selin 28 Mart'ta Gurgan Road, Karasu ve Etrek (Tükmenistan Sınırı) nehirlerinin taşması ile meydana geldiği ve bu 3 nehir arasındaki Gümbet, Gümüşhan, Akkale ve kısmen Bender Türkmen bölgelerini etkisine alan selde 178 köyün su altında kaldığı aktarıldı.





ÇADIR KURULUMU YAPILDI

Sel felaketinin Akkale ve Gümüşhan'da halen etkisini gösterdiği, Akkale'de çadır kurulumlarının yapılarak afetzedelerin yerleştirildiği ve Gümüşhan'da çadır kurulumu için uygun bölge bulunamaması nedeniyle afetzedelerin Akkale'ye tahliye edilerek kamplara yerleştirildiği bildirildi.



