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  • 07.04.2019 21:30
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 21:30

'taki lar: 21 ölü, 27 yaralı

'nın başkenti 'ta darbeci General 'e bağlı güçler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne () bağlı birlikler arasındaki larda 21 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Trablus'taki çatışmalar: 21 ölü, 27 yaralı

'da 'ye bağlı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 'ta perşembe gününden bu yana süren larda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Emin Muhammed el-Haşimi, AA muhabirine, ölüler ve yaralılar arasında sivillerin de askerlerin de bulunduğunu söyledi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General , 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH'ye bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu, Hafter'e bağlı güçlere karşı UMH'nin "Burkan al-Gadab (Öfke Volkanı)" operasyonunu başlattığını bildirmişti.

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