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  • 08.04.2019 07:35
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 08:19

: 'da 317 kişiyi taşıyan uçak acil iniş yaptı

haberine göre Hong Kong merkezli Cathay Dragon Hava Yolları'na ait Kaohsiung-Hong Kong seferini yapan uçak yerel saatle 08:02'de motor arızası sebebiyle 'a acil iniş yaptı.

Havada büyük panik! Acil iniş yaptılar

Hong Kong merkezli Cathay Dragon Hava Yolları'na ait Kaohsiung-Hong Kong seferini yapan ve yerel saatle 08:02'de havalanan uçak motor arızası sebebiyle yerel saatle 08:31'de 'a acil iniş yaptı.

Uçağın motor kısmında dumanlar yükseldiği ve acil inişin bu sebeple gerçekleştiği belirtildi.

Güvenli şekilde iniş yapan uçağın motorunda meydana gelen arızanın sebebi araştırılıyor. Motor arızasına, kuş sürüsünün sebep olduğu düşünülüyor.

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