Hong Kong merkezli Cathay Dragon Hava Yolları'na ait Kaohsiung-Hong Kong seferini yapan ve yerel saatle 08:02'de havalanan uçak motor arızası sebebiyle yerel saatle 08:31'de Tayvan'a acil iniş yaptı.
Uçağın motor kısmında dumanlar yükseldiği ve acil inişin bu sebeple gerçekleştiği belirtildi.
Güvenli şekilde iniş yapan uçağın motorunda meydana gelen arızanın sebebi araştırılıyor. Motor arızasına, kuş sürüsünün sebep olduğu düşünülüyor.
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