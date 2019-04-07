Almanya'da 8'i Türk, biri Yunan ve biri de Alman polis olmak üzere 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırı ve banka soygunlarına karışan NSU terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız, yine gündem oldu. Yıldız'a tehdit mektubu gönderenlerden 38'inin Alman polisi olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 38 polisin evine baskın düzenlendi. Bazıları gözaltına alınırken, Frankfurt 1'inci Polis Karakolu'ndaki bir bilgisayardan gönderilen tehditte, "Seda Yıldız, sen Almanya'yla başa çıkamazsın. Eğer buradan canlı çıkabilirsen, bir an evvel çek git. Karşılığında kızını paramparça edeceğiz" diye yazdığı da tespit edildi. Yıldız, "Bunlar gelecekte polis olarak çalışmaya devam edebilirler mi yoksa edemezler mi bilmiyorum çünkü onların dosyalarını ben incelemedim ama görevden alındığını söylediler" dedi.
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