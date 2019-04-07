Bild: Büyük Alman-ABD aşkı sürüyormuş gibi

2016'da görevini bıraktıktan sonra ikinci kez Merkel'le bir araya gelen Obama, Dünya Liderler Zirvesi'nde çoğunluğu gençlerden oluşan 14 bin kişiye hitap etti. Eski ABD Başkanı konuşmasında özellikle iklim değişikliğine dikkat çekti. Almanya Başbakanı Merkel ise yoğun programına rağmen Obama'ya 75 dakika ayırdı onu kapıda karşıladı.
Alman Bild gazetesi ikilinin fotoğrafına, "Tanıdık bir şekilde birbirlerinin gözlerine bakıyorlar, sanki büyük Alman-Amerikan aşkı devam ediyormuş gibi" yorumunda bulundu. Merkel, uluslararası ilişkilerde Obama ile yakaladığı uyumu, halefi Donald Trump ile yakalayamamıştı.
Alman Bild gazetesi ikilinin fotoğrafına, "Tanıdık bir şekilde birbirlerinin gözlerine bakıyorlar, sanki büyük Alman-Amerikan aşkı devam ediyormuş gibi" yorumunda bulundu. Merkel, uluslararası ilişkilerde Obama ile yakaladığı uyumu, halefi Donald Trump ile yakalayamamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.