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  • 07.04.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 09:02

Bild: Büyük Alman-ABD aşkı sürüyormuş gibi

ABD eski Başkanı Barack , Angela ’le buluşmak ve gençlerle siyaset üzerine tartışmak için perşembe günü ’ya gitti.

Büyük aşk sürüyormuş gibi
2016'da görevini bıraktıktan sonra ikinci kez 'le bir araya gelen , Dünya Liderler Zirvesi'nde çoğunluğu gençlerden oluşan 14 bin kişiye hitap etti. Eski ABD Başkanı konuşmasında özellikle iklim değişikliğine dikkat çekti. ı Merkel ise yoğun programına rağmen Obama'ya 75 dakika ayırdı onu kapıda karşıladı.

Alman Bild gazetesi ikilinin fotoğrafına, "Tanıdık bir şekilde birbirlerinin gözlerine bakıyorlar, sanki büyük Alman-Amerikan aşkı devam ediyormuş gibi" yorumunda bulundu. Merkel, uluslararası ilişkilerde Obama ile yakaladığı uyumu, halefi ile yakalayamamıştı.

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