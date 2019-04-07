Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 08.04.2019 05:16
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 05:16

askerlerini ’dan çekiyor

Afrika Komutanlığı (), 'daki Amerikan askerinin çekildiğini açıkladı.

ABD askerlerini Libya’dan çekiyor
Afrika Komutanlığı (), 'daki Amerikan askerinin çekildiğini açıkladı. Mareşal 'in önderliğinde Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu ile ABD destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte ABD askerleri, güvenlik gerekçesiyle ülkeden çekildi. ABD Afrika Komutanlığı'nca (AFRICOM) yapılan açıklamada, "AFRICOM tarafından desteklenen ABD birlikleri, güvenlik koşullarının kötüleşmesiyle, geçici olarak Libya'nın dışına sevk edildi" denildi.

Bölgedeki durumumun izlemeye ve gelişmelere bağlı olarak ABD'nin askeri varlığının sürdürülmesinin değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, birlikleri ülke dışına sevk etme kararının Libya'daki durumun giderek "daha karmaşık ve öngörülemez hal almasından" kaynaklandığının altı çizildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriABD askerlerini Libya’dan çekiyor
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri