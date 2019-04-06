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  • 07.04.2019 04:44
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 04:44

'te bina ı

’nın başkenti ’te bir binadaki sırasında patlama meydana geldi. Yangın 19. Bölgede bir binanın ikinci katında çıktı. Kısa sürede üst katlara sirayet eden yangın sırasında bir dairede patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Fransa'nın kalbinde korkutan yangın!

'nın başkenti 'te bir binada çıktığı, ardından patlama meydana geldiği belirtildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'in 19. bölgesinde bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler üst katlara sıçrarken patlama meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İlk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Öte yandan yangının çıktığı caddede elektrikler de kesildi.

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