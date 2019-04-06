İran'da denizaltı bataryası patladı: 3 ölü

İran devlet medyasına göre, İran Savunma Bakanlığına bağlı Şehid Derviş Deniz Sanayi Tesisi'nde bir denizaltının bataryasının patlaması sonucu 3 bakanlık çalışanı hayatını kaybetti.

Şehid Derviş Deniz Sanayi Tesisi'nin Bender Abbas'ın 37 kilometre batısında bulunduğu ve İran Savunma Bakanlığı bünyesinde askeri denizaltılar ve gemilerin yapımı ile tamirat faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.