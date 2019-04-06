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  • 06.04.2019 19:00
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 19:07

Ilhan Omar'ı ölümle tehdit eden zanlı gözaltına alındı

Kongresinin ilk başörtülü Müslüman kadın üyesi Ilhan Omar'ın ofisini arayarak, vekili öldürmekle tehdit eden zanlı, 'ta gözaltına alındı. Konuyla ilgili suç duyurusunda, 21 Mart'ta, Carlineo'nun, Omar'ın Washington'daki ofisini arayarak oradaki çalışanlara, "Neden onun (Omar) için çalışıyorsunuz, o bir terörist. Ona bir kurşun atacağım." dediği belirtildi.

Skandal ifade: Ona bir kurşun atacağım

Kongresinin ilk başörtülü Müslüman kadın üyesi olan Ilhan Omar'ı öldürmekle tehdit eden zanlı, 'ta gözaltına alındı.

New York Batı Bölgesi Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, New York'un Addison kasabasında yaşayan Patrick Carlineo, "Omar'ı ölümle tehdit etmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Konuyla ilgili suç duyurusunda, 21 Mart'ta, Carlineo'nun, Omar'ın Washington'daki ofisini arayarak oradaki çalışanlara, "Müslüman Kardeşler (İhvan) için mi çalışıyorsunuz? Neden onun (Omar) için çalışıyorsunuz, o bir terörist. Ona bir kurşun atacağım." dediği belirtildi.

Omar'ın çalışanlarının durumu Kongre ofisine bildirmesi üzerine Federal Soruşturma Bürosunun () soruşturma başlattığı ve Carlineo'ya ulaşıldığı kaydedildi.

Carlineo'nun FBI tarafından yapılan ilk sorgusunda, "Ben Başkan Donald Trump'ı seven bir vatanseverim ve hükümetimizdeki radikal Müslümanlardan nefret ediyorum." dediği belirtildi.

Omar'ın, bir program için gittiği 'ta kaldığı otele bombalı saldırı tehdidi yapıldığı ortaya çıkmıştı.

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