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  • 05.04.2019 22:22
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 22:22

, Ay seferlerinde kullanacağı roket motorunu test etti

Havacılık ve Ajansı , Ay seferleri için kullanmayı planladığı roket motorunu test etti. Dondurucu sıvı-yakıtlı bir roket motoru olan RS-25'nin NASA'nın olarak, mevcut () motorunun yerini alması planlanıyor.

NASA, Ay seferlerinde kullanacağı roket motorunu test etti

'dan yapılan açıklamada, Ay'a seferleri için kullanılacak mekikleri a çıkaracak roketleri fırlatması planlanan motoru, 'nin Mississippi eyaletindeki Stennis Uzay Merkezinde testten geçirildi.

ABD'li Aerojet Rocketdyne firması tarafından üretilen sistemin testinin başarılı geçtiği belirtildi.

Dondurucu sıvı-yakıtlı bir roket motoru olan RS-25'nin NASA'nın olarak, mevcut () motorunun yerini alması planlanıyor.

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