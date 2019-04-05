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  • 05.04.2019 19:12
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 19:13

askerleri sınırında yi yaraladı

askerlerinin abluka altındaki Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "" gösterilerine müdahalesinde yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 45 Filistinliyi yaraladı

'deki Filistin yapılan yazılı açıklamada, askerlerinin, Gazze sınırında düzenleyen Filistinlilere gaz bombası ve gerçek mermilerle müdahale etmesi sonucu 45 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistinliler, 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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