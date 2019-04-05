Amerikan New York Times gazetesi yazarı Declan Welch tarafından hazırlanan bir raporda, darbeci Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, Ramazan ayında program yapacak televizyonlara sansür uygulayacağı ortaya çıktı.

Rapor'da, Sisi yönetiminin kutsal Ramazan ayında yayın yapacak televizyonları kontrol etmek ve hükümeti destekleyici yayınlar yapması için de baskı yapacağı öne sürüldü.

'ORDUNUN ÖVÜLMESİ, İSLAM GRUPLARDAN İSE BAHSEDİLMEMESİ İSTENDİ'

New York Times gazetesi yazarı Welch, bir ordu bağlantılı şirketin bazı büyük televizyon programlarını kontrol ettiğini belirterek; program hazırlayıcılardan orduyu ve polisi öven, hükümeti destek veren konuları ele almalarını; yasaklı İslami gruplardan bahsetmemelerini istediğini öne sürdü.

Bazı romanlarını televizyon dizisine dönüştüren diplomat ve romancı İzzeddin Şükri Feşir ise, Ramazan ayında televizyonlara getirilecek sansürü savunarak, uygulamaların Sisi'nin politikası ve otoritesi ile ilgili olmadığını, Mısır kamuoyunun yeniden eğitilmesi olduğunu söyledi.

New York Times gazetesi yazarı Declan Welch, bugün Mısır'daki durumu, ülkeyi 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten Hüsnü Mübarek'le karşılaştırıyor. 2005'te Müslüman Kardeşler seçimlerde sürpriz bir zafer kazandı. Sisi, 2013 yılında Müslüman Kardeşler iktidarını kanlı bir darbeyle sonlandırmasından sonra, ülkeyi ordu ve kendine yakın bir grup danışmanı ile ülkeyi yönetmeye başladı.

Ekonomistler ise dünyaya geniş güvenlik açısından bakıyorlar; muhaliftin baskı altında tutulduğu-hapisle korkutulduğu, Sisi rejiminin otoriter sistem gibi değil.

REJİM SİZİ DİNLEMESE BİLE, SİZİ DUYAR'

Bütün diktatörlüklerin yerleştirmeye çalıştığı korkunun, "Rejim sizi dinlemese bile, sizi duyar" cümlesi olduğunu belirten New York Times gazetesi yazarı Declan Welc, hazırladığı raporla ilgili hükümet sözcüsünün konu hakkında yorum yapmaktan kaçındığı belirtti.

New York Times gazetesi yazarı, Ramazan programlarının hükümet tarafından müdahalesinin sektörde krize yol açtığını belirterek, Ramazan yaklaştıkça, üretilen dramalarının sayısının da yarı yarıya azaldığını öne sürdü.

Mısır'ın son bağımsız medyası olan Mada Egypt web sitesine göre; Mısır istihbaratına bağlı olan Mısır medyası, en önemli televizyon programlarını kontrol ederek, çok sayıda televizyon ağı satın aldı.

'METİN YAZARLARINA TALİMAT GÖNDERİLDİ'

New York Times gazetesine konuşan tanınmış Mısırlı bir yönetmen, Sisi rejiminin, metin yazarlarına gönderdiği talimatlara uyulmasını, orduyu yücelten yayınlar yapılması uyarısında bulunduğunu söyledi. Talimatlarda ayrıca Müslüman Kardeşlere karşı da kötüleyen yayınların ağırlık verilmesinin istendiğini söyledi.

New York Times gazetesi, bir analistin açıklamasına atıfta bulunarak, "Sisi ve ordu, konuşabilecekleri herkesi yok ederek kendilerini köşede tutuyorlar. Zaman geldiğinde ve başkalarının hükümete ve ticarete ihtiyacı olduğunda, onları destekleyecek kimse bulamayabilirler."