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  • 06.04.2019 01:44
  • Son Güncelleme: 06.04.2019 01:44

'den için yeni karar

, 'da devlet şirketi 'nin sahip olduğu ya da işlettiği 34 gemi ve 'ya taşımacılığı yapan iki şirkete yaptırım kararı aldı.

ABD'den Venezuela için yeni karar

'ndan yapılan açıklamada, 'da ''gayrimeşru Maduro rejimini ayakta tutan'' gemi ve şirketlere karşı yeni yaptırımlar uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, devlet şirketi 'nin sahip olduğu veya işlettiği 34 gemi ve 'ya taşımacılığı yapan iki şirketi daha yaptırım listesine eklediği aktarıldı.

ABD, Venezuela'da hükümetin önemli gelir kaynaklarından biri olan petrol şirketi PDVS'ye geçen ocak ayında da yaptırımlar getirdi.

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