ABD'den Venezuela için yeni karar

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Venezuela'da ''gayrimeşru Maduro rejimini ayakta tutan'' gemi ve şirketlere karşı yeni yaptırımlar uygulanacağı duyuruldu.
Açıklamada, devlet petrol şirketi PDVS'nin sahip olduğu veya işlettiği 34 gemi ve Küba'ya ham petrol taşımacılığı yapan iki şirketi daha yaptırım listesine eklediği aktarıldı.
ABD, Venezuela'da hükümetin önemli gelir kaynaklarından biri olan petrol şirketi PDVS'ye geçen ocak ayında da yaptırımlar getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.